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Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный

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Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart черный - фото 2
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  • Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart черный - фото 5
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  • Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart черный - фото 7
  • Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730238
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.82х0.13
Вес, кг.
14.26

Описание товара Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный

Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов (140 см) — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Созданный в Китае, этот телевизор обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению экрана 3840х2160 пикселей (4К UHD) и технологии Direct LED. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, а также поддержкой Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. Это открывает доступ к множеству онлайн-контента и приложений, делая просмотр контента еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что гарантирует четкость и стабильность сигнала. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание, улучшая общее впечатление от просмотра. С частотой обновления 60 Гц картинка остается плавной и естественной даже в динамичных сценах. Устройство выполнено в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. При весе без подставки 11,15 кг телевизор легко устанавливается и не занимает много места, становясь шикарным дополнением любого интерьера.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов (140 см) — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Созданный в Китае, этот телевизор обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению экрана 3840х2160 пикселей (4К UHD) и технологии Direct LED. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, а также поддержкой Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. Это открывает доступ к множеству онлайн-контента и приложений, делая просмотр контента еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что гарантирует четкость и стабильность сигнала. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание, улучшая общее впечатление от просмотра. С частотой обновления 60 Гц картинка остается плавной и естественной даже в динамичных сценах. Устройство выполнено в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. При весе без подставки 11,15 кг телевизор легко устанавливается и не занимает много места, становясь шикарным дополнением любого интерьера.
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Доставка
Отзывы


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