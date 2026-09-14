Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LEX-8219/UTS2C 55" 4K Ultra HD LED Smart черный
Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов (140 см) — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Созданный в Китае, этот телевизор обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению экрана 3840х2160 пикселей (4К UHD) и технологии Direct LED. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, а также поддержкой Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. Это открывает доступ к множеству онлайн-контента и приложений, делая просмотр контента еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что гарантирует четкость и стабильность сигнала. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание, улучшая общее впечатление от просмотра. С частотой обновления 60 Гц картинка остается плавной и естественной даже в динамичных сценах. Устройство выполнено в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. При весе без подставки 11,15 кг телевизор легко устанавливается и не занимает много места, становясь шикарным дополнением любого интерьера.
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