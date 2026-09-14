Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
Телевизоры BBK представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 43 дюйма (108 см) выполнена в элегантном белом корпусе, который прекрасно впишется в любой интерьер. Устройство оснащено экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает высокое качество изображения и поддерживает стандарт HDTV 1080p (Full HD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамических сцен. Эта модель также предоставляет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что добавляет удобства в размещении телевизора в помещении. Вес с подставкой составляет 6,2 кг, что делает его достаточно лёгким для маневрирования. Телевизор BBK поддерживает технологию Smart TV и работает на базе операционной системы Яндекс ТВ, предлагая доступ к множеству приложений и онлайн-контента. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к сети интернет, а три HDMI-разъема расширяют возможности подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Эта модель, произведенная в Китае, использует передовую технологию экрана Direct LED, благодаря которой изображение отличается высокой яркостью и контрастностью. Телевизоры BBK — это гарантия современного развлечения и качества в вашем доме.
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