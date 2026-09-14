Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный
Телевизор BBK с диагональю 43 дюйма (108 см) — это современное решение для вашего дома, обеспечивающее высокое качество изображения и звука по доступной цене. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и поддерживает стандарты HDTV 1080p (Full HD), что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве. Экраны с технологией Direct LED гарантируют равномерную подсветку и преображение цветовой палитры, помогая насладиться насыщенными и реалистичными изображениями. Частота обновления составляет 60 Гц, что позволяет обеспечить четкость и плавность картинки при динамичных сценах. Телевизор изготовлен в стильном черном цвете, который легко впишется в интерьер любого дома. Не занимая много места, этот телевизор весит всего 5 кг без подставки и 5,18 кг с подставкой, что облегчает его транспортировку и установку. Хотя телевизор не поддерживает функцию Smart TV, он предлагает 3 HDMI-порта, что позволяет подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки и медиаплееры, расширяя возможности досуга и развлечений. Благодаря встроенным цифровым тюнерам DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, вы получите доступ к множеству телеканалов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С мощной аудиосистемой общей выходной мощностью 20 Вт, вы сможете насладиться качественным и насыщенным звуком, который дополнит визуальное впечатление. Произведенный в Китае, телевизор BBK станет надежным компаньоном для всей семьи, объединяя стильный дизайн и качество классической техники, проверенной временем.
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Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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