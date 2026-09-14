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Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный

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Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 1
Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 2
Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 3
Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 4
Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
Количество USB
2
  • Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 1
  • Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 2
  • Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 3
  • Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 4
  • Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43&quot; FULL HD LED черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730230
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.62х0.1
Вес, кг.
7.2

Описание товара Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный

Телевизор BBK с диагональю 43 дюйма (108 см) — это современное решение для вашего дома, обеспечивающее высокое качество изображения и звука по доступной цене. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и поддерживает стандарты HDTV 1080p (Full HD), что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве. Экраны с технологией Direct LED гарантируют равномерную подсветку и преображение цветовой палитры, помогая насладиться насыщенными и реалистичными изображениями. Частота обновления составляет 60 Гц, что позволяет обеспечить четкость и плавность картинки при динамичных сценах. Телевизор изготовлен в стильном черном цвете, который легко впишется в интерьер любого дома. Не занимая много места, этот телевизор весит всего 5 кг без подставки и 5,18 кг с подставкой, что облегчает его транспортировку и установку. Хотя телевизор не поддерживает функцию Smart TV, он предлагает 3 HDMI-порта, что позволяет подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки и медиаплееры, расширяя возможности досуга и развлечений. Благодаря встроенным цифровым тюнерам DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, вы получите доступ к множеству телеканалов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С мощной аудиосистемой общей выходной мощностью 20 Вт, вы сможете насладиться качественным и насыщенным звуком, который дополнит визуальное впечатление. Произведенный в Китае, телевизор BBK станет надежным компаньоном для всей семьи, объединяя стильный дизайн и качество классической техники, проверенной временем.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 43LEM-1036/FTS2C 43" FULL HD LED черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 43 дюйма (108 см) — это современное решение для вашего дома, обеспечивающее высокое качество изображения и звука по доступной цене. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и поддерживает стандарты HDTV 1080p (Full HD), что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве. Экраны с технологией Direct LED гарантируют равномерную подсветку и преображение цветовой палитры, помогая насладиться насыщенными и реалистичными изображениями. Частота обновления составляет 60 Гц, что позволяет обеспечить четкость и плавность картинки при динамичных сценах. Телевизор изготовлен в стильном черном цвете, который легко впишется в интерьер любого дома. Не занимая много места, этот телевизор весит всего 5 кг без подставки и 5,18 кг с подставкой, что облегчает его транспортировку и установку. Хотя телевизор не поддерживает функцию Smart TV, он предлагает 3 HDMI-порта, что позволяет подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки и медиаплееры, расширяя возможности досуга и развлечений. Благодаря встроенным цифровым тюнерам DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, вы получите доступ к множеству телеканалов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С мощной аудиосистемой общей выходной мощностью 20 Вт, вы сможете насладиться качественным и насыщенным звуком, который дополнит визуальное впечатление. Произведенный в Китае, телевизор BBK станет надежным компаньоном для всей семьи, объединяя стильный дизайн и качество классической техники, проверенной временем.
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Отзывы


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