Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный
Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма и LED-панелью создаёт чёткое изображение с разрешением HD 1366x768 для просмотра фильмов и передач. Экран с частотой обновления 50 Гц и временем отклика 8,5 мс снижает размытие при динамичных сценах. Технология Direct LED подсветки равномерно распределяет свет по экрану, повышая яркость до 220 кд/м?. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали обеспечивают чёткое изображение под широкими углами. Два встроенных динамика мощностью по 10 Вт создают стереозвук общей мощностью 20 Вт для просмотра контента с аудио сопровождением. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-C работают с эфирным и кабельным телевидением без дополнительных приставок. Два USB-порта Type-A позволяют воспроизводить видео, аудио и изображения с внешних носителей. Два HDMI-входа упрощают подключение игровых приставок, медиаплееров и других устройств с цифровым видео и звуком. Телевизор оснащён разъёмами для наушников, композитным видео и коаксиальным аудиовыходом для подключения дополнительной техники. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену создают современный внешний вид и экономят место в комнате.
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