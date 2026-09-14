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Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный

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Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 1
Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 2
Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 3
Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 4
Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
  • Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 2
  • Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 3
  • Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 4
  • Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32&quot; HD LED черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730222
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Размеры в упаковке, см
80х49х9
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный

Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма и LED-панелью создаёт чёткое изображение с разрешением HD 1366x768 для просмотра фильмов и передач. Экран с частотой обновления 50 Гц и временем отклика 8,5 мс снижает размытие при динамичных сценах. Технология Direct LED подсветки равномерно распределяет свет по экрану, повышая яркость до 220 кд/м?. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали обеспечивают чёткое изображение под широкими углами. Два встроенных динамика мощностью по 10 Вт создают стереозвук общей мощностью 20 Вт для просмотра контента с аудио сопровождением. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-C работают с эфирным и кабельным телевидением без дополнительных приставок. Два USB-порта Type-A позволяют воспроизводить видео, аудио и изображения с внешних носителей. Два HDMI-входа упрощают подключение игровых приставок, медиаплееров и других устройств с цифровым видео и звуком. Телевизор оснащён разъёмами для наушников, композитным видео и коаксиальным аудиовыходом для подключения дополнительной техники. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену создают современный внешний вид и экономят место в комнате.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEM-1075/TS2C 32" HD LED черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Описание
Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма и LED-панелью создаёт чёткое изображение с разрешением HD 1366x768 для просмотра фильмов и передач. Экран с частотой обновления 50 Гц и временем отклика 8,5 мс снижает размытие при динамичных сценах. Технология Direct LED подсветки равномерно распределяет свет по экрану, повышая яркость до 220 кд/м?. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали обеспечивают чёткое изображение под широкими углами. Два встроенных динамика мощностью по 10 Вт создают стереозвук общей мощностью 20 Вт для просмотра контента с аудио сопровождением. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-C работают с эфирным и кабельным телевидением без дополнительных приставок. Два USB-порта Type-A позволяют воспроизводить видео, аудио и изображения с внешних носителей. Два HDMI-входа упрощают подключение игровых приставок, медиаплееров и других устройств с цифровым видео и звуком. Телевизор оснащён разъёмами для наушников, композитным видео и коаксиальным аудиовыходом для подключения дополнительной техники. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену создают современный внешний вид и экономят место в комнате.
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Отзывы


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