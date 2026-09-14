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Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный

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Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 14
Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 10
  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 11
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  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 14
  • Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730217
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ; крепеж для подставки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х11
Вес, кг.
2.9

Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный

Телевизор BBK с LED-панелью диагональю 24 дюйма отображает изображение в HD-разрешении 1366x768 пикселей для просмотра видео и ТВ-программ. Экран с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 8 мс снижает размытие при динамичных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть экран под разными положениями без искажений цвета. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают возможность принимать эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительных приставок. Аудиосистема с двумя динамиками мощностью по 5 Вт создаёт стереозвук для воспроизведения фильмов и музыки. Наличие двух портов USB Type-A воспроизводит видео, аудио и изображения напрямую с флеш-накопителей. Разъёмы HDMI, S/PDIF, композитный и для наушников расширяют варианты подключения внешних устройств и аудиосистем. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену по стандарту VESA 100 обеспечивают удобство монтажа и эстетичный внешний вид. Яркость экрана 200 кд/м? и контрастность 3000:1 создают чёткую картинку с насыщенными цветами в условиях обычного освещения.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ; крепеж для подставки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с LED-панелью диагональю 24 дюйма отображает изображение в HD-разрешении 1366x768 пикселей для просмотра видео и ТВ-программ. Экран с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 8 мс снижает размытие при динамичных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть экран под разными положениями без искажений цвета. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают возможность принимать эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительных приставок. Аудиосистема с двумя динамиками мощностью по 5 Вт создаёт стереозвук для воспроизведения фильмов и музыки. Наличие двух портов USB Type-A воспроизводит видео, аудио и изображения напрямую с флеш-накопителей. Разъёмы HDMI, S/PDIF, композитный и для наушников расширяют варианты подключения внешних устройств и аудиосистем. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену по стандарту VESA 100 обеспечивают удобство монтажа и эстетичный внешний вид. Яркость экрана 200 кд/м? и контрастность 3000:1 создают чёткую картинку с насыщенными цветами в условиях обычного освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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