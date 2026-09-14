Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный
Телевизор BBK - это стильное и компактное устройство, которое идеально впишется в любую современную обстановку, благодаря своему изысканному черному цвету. С диагональю 24 дюйма (61 см) и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкую и яркую картинку, соответствуя стандарту HDTV 720p (HD). Телевизор оснащен Direct LED технологией, что гарантирует равномерную подсветку и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамических сцен, делая просмотр фильмов и телепередач максимально комфортным. Благодаря легкому весу - всего 2,1 кг без подставки и 2,2 кг с подставкой - телевизор легко перемещать и устанавливать. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет сэкономить место и удобно разместить устройство на стене. Модель предлагает разнообразие подключений: один HDMI-порт для подключения внешних устройств, таких как игровые консоли или медиаплееры, и два USB-порта для воспроизведения мультимедийного контента с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Хотя телевизор BBK не поддерживает Smart TV, он является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для базового использования с высоким качеством изображения и звука.
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