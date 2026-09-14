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Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный

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Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 1
Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 2
Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 3
Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
1
  • Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24&quot; HD LED Frameless черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730216
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, HDMI, 2 x USB, оптический выход, разъем для наушников, CI/PCMCIA
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х11
Вес, кг.
2.9

Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный

Телевизор BBK - это стильное и компактное устройство, которое идеально впишется в любую современную обстановку, благодаря своему изысканному черному цвету. С диагональю 24 дюйма (61 см) и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкую и яркую картинку, соответствуя стандарту HDTV 720p (HD). Телевизор оснащен Direct LED технологией, что гарантирует равномерную подсветку и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамических сцен, делая просмотр фильмов и телепередач максимально комфортным. Благодаря легкому весу - всего 2,1 кг без подставки и 2,2 кг с подставкой - телевизор легко перемещать и устанавливать. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет сэкономить место и удобно разместить устройство на стене. Модель предлагает разнообразие подключений: один HDMI-порт для подключения внешних устройств, таких как игровые консоли или медиаплееры, и два USB-порта для воспроизведения мультимедийного контента с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Хотя телевизор BBK не поддерживает Smart TV, он является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для базового использования с высоким качеством изображения и звука.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 24LEM-1031/TS2C 24" HD LED Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, HDMI, 2 x USB, оптический выход, разъем для наушников, CI/PCMCIA
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK - это стильное и компактное устройство, которое идеально впишется в любую современную обстановку, благодаря своему изысканному черному цвету. С диагональю 24 дюйма (61 см) и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкую и яркую картинку, соответствуя стандарту HDTV 720p (HD). Телевизор оснащен Direct LED технологией, что гарантирует равномерную подсветку и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамических сцен, делая просмотр фильмов и телепередач максимально комфортным. Благодаря легкому весу - всего 2,1 кг без подставки и 2,2 кг с подставкой - телевизор легко перемещать и устанавливать. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет сэкономить место и удобно разместить устройство на стене. Модель предлагает разнообразие подключений: один HDMI-порт для подключения внешних устройств, таких как игровые консоли или медиаплееры, и два USB-порта для воспроизведения мультимедийного контента с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Хотя телевизор BBK не поддерживает Smart TV, он является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для базового использования с высоким качеством изображения и звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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