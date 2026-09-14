Top.Mail.Ru
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730211
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт ДУ Bluetooth, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; стерео-аудио; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
205
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.79х1.16х0.2
Вес, кг.
40.2

Описание товара Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный

Большой 75-дюймовый телевизор SKYWORTH 75X87G QD-Mini LED с QLED-экраном предлагает яркое и четкое изображение для домашнего кинотеатра. Разрешение 4K Ultra HD с IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен и насыщенные цвета. Подсветка Mini-LED и технология Local Dimming улучшают контрастность и глубину черного цвета, создавая впечатляющую картинку. Поддержка HDR форматов Dolby Vision, HDR10 и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию в светлых и темных участках. Встроенная акустическая система 2.1.2 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos дарит объемное и мощное звучание для полного погружения. Смарт ТВ на базе Google TV с голосовым управлением и интеграцией с Google Assistant упрощает поиск контента и управление устройствами умного дома. Игровые технологии Freesync Premium, VRR и ALLM создают комфортные условия для геймеров с минимальными задержками и плавной картинкой.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт ДУ Bluetooth, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; стерео-аудио; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
205
Страна производитель
Беларусь
Описание
Большой 75-дюймовый телевизор SKYWORTH 75X87G QD-Mini LED с QLED-экраном предлагает яркое и четкое изображение для домашнего кинотеатра. Разрешение 4K Ultra HD с IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен и насыщенные цвета. Подсветка Mini-LED и технология Local Dimming улучшают контрастность и глубину черного цвета, создавая впечатляющую картинку. Поддержка HDR форматов Dolby Vision, HDR10 и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию в светлых и темных участках. Встроенная акустическая система 2.1.2 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos дарит объемное и мощное звучание для полного погружения. Смарт ТВ на базе Google TV с голосовым управлением и интеграцией с Google Assistant упрощает поиск контента и управление устройствами умного дома. Игровые технологии Freesync Premium, VRR и ALLM создают комфортные условия для геймеров с минимальными задержками и плавной картинкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...