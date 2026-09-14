Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный
Большой 75-дюймовый телевизор SKYWORTH 75X87G QD-Mini LED с QLED-экраном предлагает яркое и четкое изображение для домашнего кинотеатра. Разрешение 4K Ultra HD с IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен и насыщенные цвета. Подсветка Mini-LED и технология Local Dimming улучшают контрастность и глубину черного цвета, создавая впечатляющую картинку. Поддержка HDR форматов Dolby Vision, HDR10 и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию в светлых и темных участках. Встроенная акустическая система 2.1.2 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos дарит объемное и мощное звучание для полного погружения. Смарт ТВ на базе Google TV с голосовым управлением и интеграцией с Google Assistant упрощает поиск контента и управление устройствами умного дома. Игровые технологии Freesync Premium, VRR и ALLM создают комфортные условия для геймеров с минимальными задержками и плавной картинкой.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 87 040 руб.21760 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
-
В наличииЦена 89 100 руб.22275 руб. в СплитТелевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 92 750 руб.23188 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 95 330 руб.23833 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
-
В наличииЦена 97 740 руб.24435 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 101 290 руб.25323 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 101 670 руб.25418 руб. в СплитТелевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 75X87G QD-Mini LED 75" 4K Ultra HD Smart Magic Sound Game TV Frameless черный