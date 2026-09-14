Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный
Телевизор Skyworth 65 Q75G — это сочетание цвета, звука и интеллекта в корпусе с диагональю 65 дюймов. Стильный безрамочный дизайн и центральная подставка делают его привлекательным акцентом в интерьере и создают эффект полного погружения при просмотре. Удобное управление Платформа Google TV обеспечивает удобный доступ к популярным сервисам — YouTube, Netflix, Prime Video и др. Голосовое управление через Google Assistant и Bluetooth?пульт позволяют менять каналы, искать контент и запускать приложения одним словом. Встроенный Chromecast и функции беспроводной связи (Wi?Fi, Bluetooth) позволяют с легкостью транслировать медиа с телефона или планшета. Яркое изображение и плавное видео Технология QLED+ с 4K-разрешением и частотой обновления 120 Гц обеспечивают насыщенную цветопередачу и чёткое изображение. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и HLG, а также фирменный процессор Chameleon Extreme делают картинку живой и реалистичной — независимо от контента. Кинотеатр у вас дома Акустика с общей мощностью 30 Вт (2.1.2?канал) с Dolby Atmos и DTS создаёт насыщенный объёмный звук — каждый фильм, сериал или музыкальное видео звучат эффектно. С функцией AI?караоке можно снизить или убрать вокал из любимых треков, создавая караоке прямо дома. Функциональность и комфорт Безрамочный экран и матовое покрытие с Flicker Free и Low Blue Light?защитой снижают нагрузку на глаза. Поддержка эфирного, кабельного и спутникового ТВ, а также функции Time Shift («Пауза эфира»), таймер сна и родительский контроль — для удобного и безопасного просмотра. Интерфейсы: три HDMI, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и выход для наушников — всё необходимое для подключения приставок, аудиосистем и накопителей. Есть режим Filmmaker Mode, режим для геймеров и автоматическая адаптация яркости под освещение в комнате.
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