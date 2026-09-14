Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный
Телевизор Skyworth 65 LN70G — это современный 65-дюймовый QLED-дисплей с точной цветопередачей и стильным безрамочным дизайном, отлично вписывающийся в интерьер гостиной или зоны отдыха. Удобное управление Благодаря платформе Google TV и встроенному голосовому помощнику Google Assistant просмотр становится простым и комфортным. Bluetooth-пульт и поддержка Chromecast дают возможность легко запускать приложения и транслировать контент со смартфона или планшета Чёткое и насыщенное изображение Телевизор оснащён IPS-матрицей с разрешением 4K UHD и технологией Direct LED. Обработка изображения с помощью процессора Chameleon Extreme 3.0 обеспечивает плавную картинку. Поддержка 90 % цветового охвата DCI?P3 и Dolby Vision усиливают реализм, а частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен комфортным Объёмный звук Модель оснащена встроенной акустикой Dolby Audio и Dolby Atmos. Аудиосистема с фронтальным звучанием создаёт объёмный звук, что делает просмотр фильмов и передач более атмосферным . Функциональность и комфорт Современный дизайн с тонкими рамками и матовым экраном снижает отражения и нагрузку на глаза. Телевизор оттеняет зрение благодаря функциям защиты типа Flicker Free и снижению синего света. Он поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, функции записи эфира, таймер сна и родительский контроль. Набор интерфейсов (3 HDMI, USB, Ethernet, AV-вход, оптический аудиовыход) позволяет подключить приставки, накопители и аудиосистемы .
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