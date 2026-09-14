Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный
Телевизор Skyworth 55SXF9800 — это высококлассное OLED-устройство с строгим чёрным безрамочным дизайном, предназначенное для ценителей качественной картинки и современного интерфейса. Отличается тонким корпусом и элегантной центральной подставкой. Удобное управление Управление осуществляется через пульт с микрофоном и поддержкой голосового ввода, включая Google Assistant. Работает на платформе Google TV (Android 11), поддерживает голосовой поиск и имеет Chromecast встроенный для работы со смартфонами и планшетами. Большой и качественный экран Экран с диагональю 55? и разрешением 4K UHD (3840?2160) построен на OLED?матрице. Обновление 120 Гц и отклик 1 мс обеспечивают чёткое движение в динамичных сценах. Поддержка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 и HDR10+ обеспечивает насыщенные цвета и высокий контраст. Функциональность и надёжность Встроены тюнеры DVB?T/T2, DVB?C и DVB?S/S2, телетекст, родительский контроль, таймер сна и EPG. Медиаплеер воспроизводит USB?файлы, доступны Wi?Fi, Bluetooth, LAN и два USB — удобно для подключения внешних носителей или клавиатуры. Кино и игры Звуковая система 2.1 мощностью 34 Вт (20 Вт сабвуфер) поддерживает Dolby Atmos для эффектного погружения. Для геймеров — HDMI 2.1, VRR и FreeSync Premium, что сводит к минимуму задержки и артефакты. Удобство эксплуатации Корпус чёрный, матовый. Размеры: 1226 ? 760 ? 260 мм (с подставкой), толщина панели — 53 мм. Вес — 20,5 кг (без подставки —18,7 кг). Крепление VESA 300?200 мм. Потребляемая мощность ~330 Вт, в режиме ожидания — около 0,5 Вт. Гарантия — 12 месяцев.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 70 370 руб.17593 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 71 440 руб.17860 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55QN70HAUXPY черный 55" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 73 400 руб.18350 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 74 700 руб.18675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 77 090 руб.19273 руб. в СплитТелевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 87 040 руб.21760 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
-
В наличииЦена 89 100 руб.22275 руб. в СплитТелевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 92 750 руб.23188 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный