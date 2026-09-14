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Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

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Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 10
Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Skyworth 50Q66H 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730199
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (AV); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.13
Вес, кг.
11

Описание товара Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

Телевизор Skyworth 50Q66H — это современный 4K QLED-телевизор с диагональю 50 дюймов, обеспечивающий яркое изображение, насыщенные цвета и интуитивно понятное управление. Отлично подойдёт для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового ассистента Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast обеспечивают удобный доступ к приложениям и позволяют транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавная картинка QLED?экран с разрешением 4K (3840?2160) и частотой обновления до 120 Гц (HSR120) обеспечивает реалистичную картинку, глубокие цвета и плавность при динамичных сценах. Поддержка HDR10+ и HLG улучшает контрастность и детализацию. Качественный звук и игровые возможности Два динамика мощностью по 10 Вт создают насыщенное и объёмное звучание с поддержкой Dolby Audio. Поддержка технологии VRR (переменная частота обновления) делает этот телевизор отличным выбором для игр. Забота о зрении Технология Eye Care 5.0 снижает уровень синего света, устраняет мерцание и адаптирует яркость к уровню освещения. Матовая поверхность экрана снижает блики, делая просмотр более комфортным. Функциональность и комфорт Элегантный безрамочный корпус, удобная подставка и возможность настенного крепления (VESA) позволяют гармонично вписать телевизор в любой интерьер. Два HDMI-порта, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход обеспечивают широкие возможности подключения.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (AV); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 50Q66H — это современный 4K QLED-телевизор с диагональю 50 дюймов, обеспечивающий яркое изображение, насыщенные цвета и интуитивно понятное управление. Отлично подойдёт для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового ассистента Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast обеспечивают удобный доступ к приложениям и позволяют транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавная картинка QLED?экран с разрешением 4K (3840?2160) и частотой обновления до 120 Гц (HSR120) обеспечивает реалистичную картинку, глубокие цвета и плавность при динамичных сценах. Поддержка HDR10+ и HLG улучшает контрастность и детализацию. Качественный звук и игровые возможности Два динамика мощностью по 10 Вт создают насыщенное и объёмное звучание с поддержкой Dolby Audio. Поддержка технологии VRR (переменная частота обновления) делает этот телевизор отличным выбором для игр. Забота о зрении Технология Eye Care 5.0 снижает уровень синего света, устраняет мерцание и адаптирует яркость к уровню освещения. Матовая поверхность экрана снижает блики, делая просмотр более комфортным. Функциональность и комфорт Элегантный безрамочный корпус, удобная подставка и возможность настенного крепления (VESA) позволяют гармонично вписать телевизор в любой интерьер. Два HDMI-порта, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход обеспечивают широкие возможности подключения.
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