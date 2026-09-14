Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан
Телевизор SAMSUNG UE65DU8500UXRU представляет собой современное устройство с диагональю экрана 65 дюймов, поддерживающее разрешение 3840x2160 пикселей (4K UHD). Этот LED-телевизор обеспечивает высокое качество изображения благодаря технологии интеллектуального масштабирования, которая поднимает качество контента до 4K, позволяя пользователям наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами в наилучшем качестве. Телевизор работает на платформе Samsung Tizen, которая предлагает множество умных функций и приложений. С помощью операционной системы Tizen пользователи могут легко управлять своими смарт-устройствами через приложение SmartThings и использовать функцию Daily+ для удобного доступа к повседневным задачам. Кроме того, Tizen поддерживает голосовое управление через Bixby, что делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Дизайн телевизора также заслуживает внимания: его сверхтонкий корпус и безрамочный экран гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того, SAMSUNG UE65DU8500UXRU обладает высоким уровнем энергоэффективности (класс A), что позволяет снизить потребление электроэнергии как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Эко-датчик автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в помещении, что дополнительно способствует экономии энергии. Функция Motion Xcelerator улучшает плавность движения на экране, автоматически подстраивая изображение под скорость перемещения объектов, что особенно полезно при просмотре спортивных передач или экшен-фильмов. Телевизор также оснащен игровым режимом с автопереключением (ALLM) и поддержкой HGiG, что делает его отличным выбором для геймеров. С помощью встроенного функционала можно наслаждаться играми без необходимости в отдельной консоли, используя лишь контроллер и стабильное интернет-соединение. Звуковая система телевизора включает в себя технологию OTS Lite, обеспечивающую виртуальный объемный звук, который следует за движением объектов на экране. Это позволяет создать эффект полного погружения в происходящее. Также стоит отметить функцию Q-Symphony, которая позволяет динамикам телевизора и внешнего саундбара работать синхронно, создавая более насыщенное звуковое сопровождение. В плане подключения, SAMSUNG UE65DU8500UXRU предлагает три HDMI порта и два USB порта, а также поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. Это позволяет легко подключать различные устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray проигрыватели и другие мультимедийные устройства. Поддержка Apple AirPlay также расширяет возможности использования телевизора для потоковой передачи контента с мобильных устройств.
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