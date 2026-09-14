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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
327 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730188
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Описание товара Телевизор Samsung QE83S90DAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор Samsung 2024 года выпуска предлагает передовые технологические решения для вашего дома. С диагональю экрана в 83 дюйма (или 211 см), этот телевизор обеспечивает захватывающий просмотр в любом пространстве. В основе устройства лежит современная OLED-технология, что гарантирует яркие цвета и глубокие черные оттенки, создавая более реалистичное изображение.
Конструкция телевизора позволяет его крепление на стену с помощью стандарта VESA 400x300, что обеспечивает гибкость в размещении. При этом вес без подставки составляет 37,6 кг, а с подставкой — 39,4 кг. Устройство выполнено в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер.
Телевизор оснащен операционной системой Tizen OS, что обеспечивает легкий доступ к функциям и приложениям Smart TV. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 позволяют принимать сигналы различных форматов. Наличие четырех HDMI-портов облегчает подключение различных устройств, таких как игровые приставки и медиаплееры, а порт Ethernet обеспечивает устойчивое подключение к сети.
Телевизор Samsung поддерживает современные функции и технологии, предлагая невероятное качество изображения и звука. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн.
Телевизор Samsung 2024 года выпуска предлагает передовые технологические решения для вашего дома. С диагональю экрана в 83 дюйма (или 211 см), этот телевизор обеспечивает захватывающий просмотр в любом пространстве. В основе устройства лежит современная OLED-технология, что гарантирует яркие цвета и глубокие черные оттенки, создавая более реалистичное изображение.
Конструкция телевизора позволяет его крепление на стену с помощью стандарта VESA 400x300, что обеспечивает гибкость в размещении. При этом вес без подставки составляет 37,6 кг, а с подставкой — 39,4 кг. Устройство выполнено в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер.
Телевизор оснащен операционной системой Tizen OS, что обеспечивает легкий доступ к функциям и приложениям Smart TV. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 позволяют принимать сигналы различных форматов. Наличие четырех HDMI-портов облегчает подключение различных устройств, таких как игровые приставки и медиаплееры, а порт Ethernet обеспечивает устойчивое подключение к сети.
Телевизор Samsung поддерживает современные функции и технологии, предлагая невероятное качество изображения и звука. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн.
Телевизор Samsung QE83S90DAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - стоимость товара 327900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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