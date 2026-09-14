Телевизор Samsung QE65Q7FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65Q7FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный
**Телевизор 65' SAMSUNG Q-LED QE65Q7FAAUXRU — безупречное качество изображения и современные технологии!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG Q-LED QE65Q7FAAUXRU! Благодаря передовым технологиям и большому экрану диагональю 65 дюймов вы получите незабываемый опыт просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Q-LED технология:** обеспечивает реалистичную цветопередачу и высокую яркость изображения. * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране. * **Современные функции:** модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра контента. * **Стильный дизайн:** телевизор гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором SAMSUNG Q-LED QE65Q7FAAUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня! Наслаждайтесь каждым моментом и получайте максимум удовольствия от просмотра!
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