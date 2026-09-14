Телевизор Samsung QE55LS03FAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart The Frame черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55LS03FAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart The Frame черный
?Samsung The Frame LS03F - это интерьерный QLED телевизор, который органично вписывается в современный дом благодаря элегантному и минималистичному дизайну, напоминающему картину в художественной раме. Он предназначен для крепления вплотную к стене с помощью комплектного Slim Fit кронштейна, а сменные рамки позволяют подобрать цвет под любой интерьер. ?Особенной чертой модели является режим "Картина":в выключенном состоянии телевизор превращается в персональную галерею искусств, отображая более 3000 произведений из известных музеев или ваши личные фотографии. Ежегодно доступны более 370 бесплатных картин, а также домашняя галерея Art Home и регулярные обновления коллекций. ?Модель оснащена 55-дюймовой QLED-матрицей c разрешением 4K Ultra HD и поддержкой квантовых точек, что обеспечивает миллиард оттенков цветов, высокий уровень яркости и широкий угол обзора. В основе лежит современный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 с искусственным интеллектом для интеллектуальной обработки изображения и звука. ?Телевизор поддерживает Smart TV на платформе Tizen, оснащён адаптированным для интерьера звуком (Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony), голосовым управлением через Bixby и Алису, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также богатым набором разъёмов (4 HDMI, 2 USB, оптика, LAN) и возможностью подключения аксессуаров и выносного блока One Connect.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung 55", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 92 750 руб.23188 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 95 330 руб.23833 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
-
В наличииЦена 97 740 руб.24435 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 101 290 руб.25323 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 101 670 руб.25418 руб. в СплитТелевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 101 960 руб.25490 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung 55", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55LS03FAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart The Frame черный