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Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный

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Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 1
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 2
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 3
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 4
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 5
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 6
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 7
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 8
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 9
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 10
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 11
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 12
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 13
Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 1
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 2
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 3
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 4
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 5
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 6
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 7
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 8
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 9
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 10
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 11
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 12
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 13
  • Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730163
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.06х0.66х0.15
Вес, кг.
12.7

Описание товара Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный

42-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года Особенности Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8. Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию. 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков. Яркие изображения благодаря новой светоизлучающей структуре Brightness Booster. Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote. Характеристики Работает на ИИ-процессоре alpha 9 Gen8. Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве. Идеальный цвет. Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro. Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience. Обновления по программе webOS Re:New Program. Home Hub - платформа все-в-одном для вашего умного дома. Функция AI Sound Pro с объемным 11.1.2-канальным звуком. Ультратонкая конструкция. Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View. Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Индонезия
Описание
42-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года Особенности Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8. Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию. 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков. Яркие изображения благодаря новой светоизлучающей структуре Brightness Booster. Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote. Характеристики Работает на ИИ-процессоре alpha 9 Gen8. Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве. Идеальный цвет. Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro. Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience. Обновления по программе webOS Re:New Program. Home Hub - платформа все-в-одном для вашего умного дома. Функция AI Sound Pro с объемным 11.1.2-канальным звуком. Ультратонкая конструкция. Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View. Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр.
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Отзывы


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