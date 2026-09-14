Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG OLED42C5RLA.ARUG 42" 4K Ultra HD OLED Smart черный
42-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года Особенности Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8. Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию. 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков. Яркие изображения благодаря новой светоизлучающей структуре Brightness Booster. Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote. Характеристики Работает на ИИ-процессоре alpha 9 Gen8. Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве. Идеальный цвет. Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro. Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience. Обновления по программе webOS Re:New Program. Home Hub - платформа все-в-одном для вашего умного дома. Функция AI Sound Pro с объемным 11.1.2-канальным звуком. Ультратонкая конструкция. Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View. Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр.
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