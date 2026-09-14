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Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан

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Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 1
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 2
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 3
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 4
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 5
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 6
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 7
Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 1
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 2
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 3
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 4
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 5
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 6
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 7
  • Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730161
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.82х1.11х0.19
Вес, кг.
32.4

Описание товара Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан

Телевизор LED LG 75QNED82A6B. ARUG с 75" экраном (190 см) создан для вашего домашнего кинотеатра Разрешение 3840 x 2160 пикселей обеспечивает чёткое изображение в формате 4K Ultra HD Технология QNED с Edge LED подсветкой дарит яркие и насыщенные цвета Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с любого ракурса Smart TV на базе webOS 25 открывает доступ к множеству ваших любимых приложений и онлайн-сервисов Встроенные Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают удобное беспроводное подключение к интернету, устройствам и аксессуарам Поддержка AirPlay 2 позволяет транслировать контент с мобильных устройств Apple на экран телевизора Цифровые и спутниковые тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2 обеспечивают широкий выбор каналов и стабильный приём Модель 2025 года входит в экосистему Google и поддерживает функции умного дома для удобного управления устройствами

Отзывы о товаре Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LED LG 75QNED82A6B. ARUG с 75" экраном (190 см) создан для вашего домашнего кинотеатра Разрешение 3840 x 2160 пикселей обеспечивает чёткое изображение в формате 4K Ultra HD Технология QNED с Edge LED подсветкой дарит яркие и насыщенные цвета Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с любого ракурса Smart TV на базе webOS 25 открывает доступ к множеству ваших любимых приложений и онлайн-сервисов Встроенные Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают удобное беспроводное подключение к интернету, устройствам и аксессуарам Поддержка AirPlay 2 позволяет транслировать контент с мобильных устройств Apple на экран телевизора Цифровые и спутниковые тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2 обеспечивают широкий выбор каналов и стабильный приём Модель 2025 года входит в экосистему Google и поддерживает функции умного дома для удобного управления устройствами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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