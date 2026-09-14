Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
Оригинальный товар
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Характеристики
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Количество слотов памяти
16
Размер дисковой корзины
4
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
254 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730141
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
4
Размер дисковой корзины
4
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
COM порт, VGA, множество USB портов (в том числе USB 3.2 Gen2 и Gen2?2), аудио 7.1.
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 573 x 535 мм
Масса
17.74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х38
Вес, кг.
26
Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
4
Размер дисковой корзины
4
Мощность блока питания
2000
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Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
COM порт, VGA, множество USB портов (в том числе USB 3.2 Gen2 и Gen2?2), аудио 7.1.
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 573 x 535 мм
Масса
17.74
Страна производитель
Китай
Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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