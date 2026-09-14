Серверная платформа Supermicro SYS-741P-TR 4U 2xLGA4189 DDR4x16 8x3.5" HS 2x1600W Redundant

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
5U (tower)
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730138
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Серверные платформы Supermicro в форм-факторе 5U (tower) созданы для крупных задач и масштабных вычислений. Поддержка двух процессоров и современного стандарта оперативной памяти DDR5 RDIMM гарантирует мгновенную обработку данных и гибкость при развитии инфраструктуры. Благодаря двум блокам питания по 1200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium, платформа остаётся надёжной даже при пиковой нагрузке и помогает экономить электроэнергию. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы позволяет рационально использовать внутреннее пространство. Сервер оснащён двумя разъёмами M.2, что открывает быстрые и современные варианты расширения хранилища. Масса 25,9 кг подчёркивает серьёзность конструкции — это фундаментальное решение для профессионального дата-центра и надёжной серверной.
Серверные платформы Supermicro в форм-факторе 5U (tower) созданы для крупных задач и масштабных вычислений. Поддержка двух процессоров и современного стандарта оперативной памяти DDR5 RDIMM гарантирует мгновенную обработку данных и гибкость при развитии инфраструктуры. Благодаря двум блокам питания по 1200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium, платформа остаётся надёжной даже при пиковой нагрузке и помогает экономить электроэнергию. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы позволяет рационально использовать внутреннее пространство. Сервер оснащён двумя разъёмами M.2, что открывает быстрые и современные варианты расширения хранилища. Масса 25,9 кг подчёркивает серьёзность конструкции — это фундаментальное решение для профессионального дата-центра и надёжной серверной.
Серверная платформа Supermicro SYS-741P-TR 4U 2xLGA4189 DDR4x16 8x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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