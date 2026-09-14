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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S

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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 1
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 2
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 3
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 3
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-05S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
466 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730132
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.66х0.34
Вес, кг.
40

Описание товара Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S

Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U создана для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 32 слотам под RDIMM память стандарта DDR5 вы сможете реализовать впечатляющий объём ОЗУ — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Два процессорных разъёма открывают путь к многопроцессорным решениям, когда нужна максимальная вычислительная мощность. Сертифицированный блок питания мощностью 2700 Вт с уровнем эффективности 80 PLUS Titanium гарантирует надёжность и экономичный расход энергии. Встроенный сетевой порт 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу данных — отличный вариант для серверов, которые должны работать оперативно. Проприетарный форм-фактор материнской платы и поддержка современного чипсета подчеркивают продвинутую архитектуру этой платформы. Такой сервер подойдёт тем, кто ценит масштабируемость, энергоэффективность и готовность к серьёзным нагрузкам.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U создана для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 32 слотам под RDIMM память стандарта DDR5 вы сможете реализовать впечатляющий объём ОЗУ — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Два процессорных разъёма открывают путь к многопроцессорным решениям, когда нужна максимальная вычислительная мощность. Сертифицированный блок питания мощностью 2700 Вт с уровнем эффективности 80 PLUS Titanium гарантирует надёжность и экономичный расход энергии. Встроенный сетевой порт 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу данных — отличный вариант для серверов, которые должны работать оперативно. Проприетарный форм-фактор материнской платы и поддержка современного чипсета подчеркивают продвинутую архитектуру этой платформы. Такой сервер подойдёт тем, кто ценит масштабируемость, энергоэффективность и готовность к серьёзным нагрузкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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