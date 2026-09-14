Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S
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Характеристики
Описание товара Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S
MSI S5062X270RAU8 939-S368--04S Платформа системного блока - надежный и высокопроизводительный фундамент для построения современного центра обработки данных. Этот сервер в компактном корпусе высотой 2U оптимально использует пространство стойки, предлагая при этом впечатляющую вычислительную мощь и беспрецедентную гибкость конфигурации для решения самых требовательных задач. В основе платформы лежат два процессорных разъема LGA 4710, работающих с чипсетом, интегрированным непосредственно в процессор, что обеспечивает высокоскоростное взаимодействие компонентов. Поддержка современного стандарта оперативной памяти DDR5 открывает новые горизонты скорости обработки данных. Система оснащена тридцатью двумя слотами для модулей памяти типа RDIMM, что позволяет наращивать объем вплоть до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт при использовании модулей емкостью двести пятьдесят шесть гигабайт каждый. Работа на частоте до шести тысяч четырехсот мегагерц гарантирует молниеносный отклик при работе с большими массивами информации, будь то сложные расчеты, виртуализация или работа с базами данных. Конфигурация дисковой подсистемы ориентирована на гибкость и высокую доступность. Платформа позволяет установить до восьми накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, обеспечивая надежное хранилище большой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционной системы. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является стандартной практикой, направленной на оптимизацию пространства и целевое использование ресурсов. Непрерывность работы и управляемость являются критически важными параметрами. Сервер оснащен двумя резервирующими блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — высшим на рынке. Это гарантирует не только максимальную стабильность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счет минимальных потерь энергии. Сетевая коммуникация обеспечивается интерфейсами Gigabit Ethernet, а выделенный порт IPMI для управляющей сети позволяет осуществлять удаленный мониторинг и администрирование системы независимо от ее состояния, обеспечивая круглосуточный контроль.
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