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Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S

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Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 1
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 2
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-04S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
445 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730131
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.67х0.34
Вес, кг.
42

Описание товара Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S

MSI S5062X270RAU8 939-S368--04S Платформа системного блока - надежный и высокопроизводительный фундамент для построения современного центра обработки данных. Этот сервер в компактном корпусе высотой 2U оптимально использует пространство стойки, предлагая при этом впечатляющую вычислительную мощь и беспрецедентную гибкость конфигурации для решения самых требовательных задач. В основе платформы лежат два процессорных разъема LGA 4710, работающих с чипсетом, интегрированным непосредственно в процессор, что обеспечивает высокоскоростное взаимодействие компонентов. Поддержка современного стандарта оперативной памяти DDR5 открывает новые горизонты скорости обработки данных. Система оснащена тридцатью двумя слотами для модулей памяти типа RDIMM, что позволяет наращивать объем вплоть до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт при использовании модулей емкостью двести пятьдесят шесть гигабайт каждый. Работа на частоте до шести тысяч четырехсот мегагерц гарантирует молниеносный отклик при работе с большими массивами информации, будь то сложные расчеты, виртуализация или работа с базами данных. Конфигурация дисковой подсистемы ориентирована на гибкость и высокую доступность. Платформа позволяет установить до восьми накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, обеспечивая надежное хранилище большой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционной системы. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является стандартной практикой, направленной на оптимизацию пространства и целевое использование ресурсов. Непрерывность работы и управляемость являются критически важными параметрами. Сервер оснащен двумя резервирующими блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — высшим на рынке. Это гарантирует не только максимальную стабильность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счет минимальных потерь энергии. Сетевая коммуникация обеспечивается интерфейсами Gigabit Ethernet, а выделенный порт IPMI для управляющей сети позволяет осуществлять удаленный мониторинг и администрирование системы независимо от ее состояния, обеспечивая круглосуточный контроль.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
50
Страна производитель
Китай
Описание
MSI S5062X270RAU8 939-S368--04S Платформа системного блока - надежный и высокопроизводительный фундамент для построения современного центра обработки данных. Этот сервер в компактном корпусе высотой 2U оптимально использует пространство стойки, предлагая при этом впечатляющую вычислительную мощь и беспрецедентную гибкость конфигурации для решения самых требовательных задач. В основе платформы лежат два процессорных разъема LGA 4710, работающих с чипсетом, интегрированным непосредственно в процессор, что обеспечивает высокоскоростное взаимодействие компонентов. Поддержка современного стандарта оперативной памяти DDR5 открывает новые горизонты скорости обработки данных. Система оснащена тридцатью двумя слотами для модулей памяти типа RDIMM, что позволяет наращивать объем вплоть до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт при использовании модулей емкостью двести пятьдесят шесть гигабайт каждый. Работа на частоте до шести тысяч четырехсот мегагерц гарантирует молниеносный отклик при работе с большими массивами информации, будь то сложные расчеты, виртуализация или работа с базами данных. Конфигурация дисковой подсистемы ориентирована на гибкость и высокую доступность. Платформа позволяет установить до восьми накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, обеспечивая надежное хранилище большой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционной системы. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является стандартной практикой, направленной на оптимизацию пространства и целевое использование ресурсов. Непрерывность работы и управляемость являются критически важными параметрами. Сервер оснащен двумя резервирующими блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — высшим на рынке. Это гарантирует не только максимальную стабильность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счет минимальных потерь энергии. Сетевая коммуникация обеспечивается интерфейсами Gigabit Ethernet, а выделенный порт IPMI для управляющей сети позволяет осуществлять удаленный мониторинг и администрирование системы независимо от ее состояния, обеспечивая круглосуточный контроль.
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Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368--04S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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