Описание товара Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S

Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU8 — идеальный фундамент для создания высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Данное решение, выполненное в компактном форм-факторе высотой всего 2U, оптимально подходит для современных дата-центров, где на первом месте стоит плотность размещения вычислительных мощностей без ущерба для их возможностей. В основе платформы лежит архитектура с двумя процессорными разъемами типа LGA 4710, где чипсет интегрирован непосредственно в центральные процессоры, что обеспечивает эффективное взаимодействие всех компонентов. Поддержка тепловыделения до 350 ватт на сокет гарантирует совместимость с самыми мощными современными процессорами, открывая путь для решения ресурсоемких задач виртуализации, обработки больших данных и сложных вычислений. Сердцем производительности является передовая подсистема оперативной памяти. Платформа оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM с поддержкой коррекции ошибок, что критически важно для обеспечения целостности данных. Поддерживаемая частота памяти до 6400 мегагерц в сочетании с возможностью установки модулей объемом до 256 гигабайт каждый позволяет достичь колоссального общего объема оперативной памяти до 8 терабайт. Это предоставляет беспрецедентную скорость доступа к информации и возможность работать с огромными массивами данных непосредственно в памяти. Для организации хранилища информации платформа предлагает гибкую конфигурацию. Вы можете установить до восьми накопителей форм-фактора 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создав вместительный и отказоустойчивый массив. Дополнительно два разъема формата M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, которые можно использовать для кеширования или размещения операционной системы для максимальной скорости отклика. Оптический привод не установлен, что соответствует современным стандартам развертывания программного обеспечения. Сетевое взаимодействие обеспечивается гигабитными интерфейсами Ethernet, а наличие выделенного порта IPMI для управления позволяет удаленно контролировать состояние системы, что значительно упрощает администрирование. Надежность и энергоэффективность всей системы гарантирует пара резервирующих блоков питания мощностью 2400 ватт каждый, обладающих высшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Такое решение обеспечивает не только максимальную отказоустойчивость, но и существенную экономию на энергопотреблении в долгосрочной перспективе. Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 — это сбалансированное решение, сочетающее передовые вычислительные возможности, колоссальный объем памяти, гибкость хранения данных и высочайшую надежность электропитания. Она создана для тех, кто строит инфраструктуру завтрашнего дня уже сегодня.