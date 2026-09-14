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Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S

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Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 1
Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 2
Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 (939-S369-02S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
368 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730129
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
Перезагрузка, UID
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 44 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.66х0.24
Вес, кг.
29

Описание товара Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S

Представляем серверную платформу MSI S5062X170RAU12 — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания мощной инфраструктуры в условиях ограниченного пространства центров обработки данных. Её компактный форм-фактор в одну стандартную единицу высоты (1U) позволяет максимально эффективно использовать каждый сантиметр стойки, не жертвуя при этом вычислительной мощью и надёжностью. В основе платформы лежит сдвоенная архитектура с двумя процессорными разъёмами LGA 4710, поддерживающими современные чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это обеспечивает выдающуюся производительность для ресурсоёмких задач виртуализации, обработки больших данных и высокопроизводительных вычислений. Система использует передовую память стандарта DDR5, предлагая до 32 слотов для модулей типа RDIMM. Поддержка частоты до 6400 мегагерц и возможность установки модулей объёмом до 256 гигабайт каждый позволяют достичь колоссальной общей ёмкости оперативной памяти до 8 терабайт, что критически важно для работы с огромными массивами информации в реальном времени. Для организации хранилища платформа предоставляет исключительную гибкость. Вы можете установить до двенадцати накопителей формата 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создавая надёжные и вместительные массивы данных. Дополнительно два разъёма M.2 открывают возможности для использования высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционных систем. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и целевое использование сервера в сетевой среде. Непрерывность работы и отказоустойчивость являются ключевыми преимуществами этой модели. Платформа оснащена двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими высший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это гарантирует не только максимальную надёжность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счёт минимальных потерь энергии. Сетевая связь обеспечивается гигабитными портами Ethernet, а выделенный интерфейс для управления IPMI позволяет удалённо контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от основной операционной системы. Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 — это сбалансированное сочетание колоссальной вычислительной мощи, огромного объёма памяти, гибкости конфигурации хранения данных и бескомпромиссной надёжности. Она создана для тех, кто ценит плотность размещения, энергоэффективность и готовность к самым demanding рабочим нагрузкам современного цифрового предприятия.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
Перезагрузка, UID
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 44 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем серверную платформу MSI S5062X170RAU12 — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания мощной инфраструктуры в условиях ограниченного пространства центров обработки данных. Её компактный форм-фактор в одну стандартную единицу высоты (1U) позволяет максимально эффективно использовать каждый сантиметр стойки, не жертвуя при этом вычислительной мощью и надёжностью. В основе платформы лежит сдвоенная архитектура с двумя процессорными разъёмами LGA 4710, поддерживающими современные чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это обеспечивает выдающуюся производительность для ресурсоёмких задач виртуализации, обработки больших данных и высокопроизводительных вычислений. Система использует передовую память стандарта DDR5, предлагая до 32 слотов для модулей типа RDIMM. Поддержка частоты до 6400 мегагерц и возможность установки модулей объёмом до 256 гигабайт каждый позволяют достичь колоссальной общей ёмкости оперативной памяти до 8 терабайт, что критически важно для работы с огромными массивами информации в реальном времени. Для организации хранилища платформа предоставляет исключительную гибкость. Вы можете установить до двенадцати накопителей формата 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создавая надёжные и вместительные массивы данных. Дополнительно два разъёма M.2 открывают возможности для использования высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционных систем. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и целевое использование сервера в сетевой среде. Непрерывность работы и отказоустойчивость являются ключевыми преимуществами этой модели. Платформа оснащена двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими высший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это гарантирует не только максимальную надёжность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счёт минимальных потерь энергии. Сетевая связь обеспечивается гигабитными портами Ethernet, а выделенный интерфейс для управления IPMI позволяет удалённо контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от основной операционной системы. Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 — это сбалансированное сочетание колоссальной вычислительной мощи, огромного объёма памяти, гибкости конфигурации хранения данных и бескомпромиссной надёжности. Она создана для тех, кто ценит плотность размещения, энергоэффективность и готовность к самым demanding рабочим нагрузкам современного цифрового предприятия.
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Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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