Описание товара Серверная платформа MSI 1U 1xLGA1150 DDR3x4 4x3.5" HS 1x400W Fixed 939-S370-03S

Представляем серверную платформу MSI G4201RAS8U4-P5 — фундаментальное решение для создания высокопроизводительной и предельно надежной инфраструктуры. Этот сервер, выполненный в форм-факторе 4U, сочетает в себе огромные вычислительные ресурсы, беспрецедентные возможности масштабирования и отказоустойчивость корпоративного уровня, идеально подходя для задач виртуализации, работы с большими базами данных и сложных аналитических вычислений. В основе платформы лежит передовой чипсет Intel C741 с двумя процессорными разъемами LGA 4677. Эта архитектура поддерживает самые мощные современные процессоры с максимальным тепловыделением до 350 Вт каждый, открывая путь к созданию исключительно производительной многоядерной системы. Для обработки интенсивных рабочих нагрузок критически важна скорость доступа к данным, и здесь сервер предлагает поистине грандиозные возможности. Он оснащен 32 слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающей эффективные модули RDIMM. С максимальной частотой 5600 МГц и возможностью установки модулей объемом до 256 Гб каждый, совокупный объем памяти системы может достигать впечатляющих 8192 Гб, обеспечивая бесперебойную работу даже самых требовательных приложений. Не менее впечатляющи возможности хранения информации. Конфигурация позволяет установить до двенадцати накопителей формата 2.5 или 3.5 дюйма с интерфейсом SATA, что дает администраторам гибкость в создании массивов хранения необходимого объема и баланса между скоростью и емкостью. Оптический привод в базовой комплектации не установлен, что соответствует современным тенденциям развертывания программного обеспечения. Для сетевого взаимодействия предусмотрен интерфейс Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с, а для удаленного управления и мониторинга — выделенный порт IPMI, позволяющий полностью контролировать систему независимо от ее состояния. Ключевым элементом надежности всей конструкции является блочная система электропитания. Сервер укомплектован четырьмя блоками питания мощностью 2000 Вт каждый, организованными в отказоустойчивую конфигурацию с резервированием. Это гарантирует бесперебойную работу оборудования даже в случае неполадок в электросети или выхода из строя одного из блоков, обеспечивая максимальную доступность ваших критически важных сервисов. MSI G4201RAS8U4-P5 — это не просто сервер, это надежный и масштабируемый фундамент для центра обработки данных, готовый к самым сложным вызовам современного цифрового мира.