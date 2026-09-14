Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 8x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S322-15S

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
351 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730127
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Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U — отличный фундамент для построения мощной и надёжной IT-инфраструктуры. Возможность установить два процессора и использование стандартов оперативной памяти DDR5 RDIMM с 32 слотами позволяют легко масштабировать систему для серьёзных вычислительных задач. Два блока питания по 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum гарантируют стабильную работу и высокую энергоэффективность даже при максимальных нагрузках. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы упрощает интеграцию и обслуживание. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet открывает широкие возможности для скоростного обмена данными, делая эту платформу идеальной для современного бизнеса и масштабируемых серверных решений.
Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U — отличный фундамент для построения мощной и надёжной IT-инфраструктуры. Возможность установить два процессора и использование стандартов оперативной памяти DDR5 RDIMM с 32 слотами позволяют легко масштабировать систему для серьёзных вычислительных задач. Два блока питания по 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum гарантируют стабильную работу и высокую энергоэффективность даже при максимальных нагрузках. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы упрощает интеграцию и обслуживание. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet открывает широкие возможности для скоростного обмена данными, делая эту платформу идеальной для современного бизнеса и масштабируемых серверных решений.
Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 8x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S322-15S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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