Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
432 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730124
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Серверная платформа Gigabyte с поддержкой двух процессоров на разъёме LGA 4677 — отличное решение для мощных вычислений и серьёзных задач. Благодаря 32 слотам под RDIMM DDR5 вы получите исключительную масштабируемость памяти для самых требовательных проектов. Проприетарный форм-фактор материнской платы внутри корпуса 2U позволит оптимизировать размещение компонентов и сэкономить место в серверной стойке. Надёжность работы обеспечивают два блока питания по 2700 Вт — можно не бояться перегрузок даже при полной загрузке системы. Встроенный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet поддержит быстрый обмен данными в корпоративной сети. Продуманная конструкция и внушительный запас по мощности делают эту серверную платформу настоящей находкой для дата-центров и быстрого роста IT-инфраструктуры.
Серверная платформа Gigabyte с поддержкой двух процессоров на разъёме LGA 4677 — отличное решение для мощных вычислений и серьёзных задач. Благодаря 32 слотам под RDIMM DDR5 вы получите исключительную масштабируемость памяти для самых требовательных проектов. Проприетарный форм-фактор материнской платы внутри корпуса 2U позволит оптимизировать размещение компонентов и сэкономить место в серверной стойке. Надёжность работы обеспечивают два блока питания по 2700 Вт — можно не бояться перегрузок даже при полной загрузке системы. Встроенный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet поддержит быстрый обмен данными в корпоративной сети. Продуманная конструкция и внушительный запас по мощности делают эту серверную платформу настоящей находкой для дата-центров и быстрого роста IT-инфраструктуры.
Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11