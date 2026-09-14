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Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11

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Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 1
Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 2
Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
  • Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 1
  • Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 2
  • Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
432 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730124
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
16
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 88 x 815
Масса
29.49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.69х0.32
Вес, кг.
30.9

Описание товара Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11

Серверная платформа Gigabyte с поддержкой двух процессоров на разъёме LGA 4677 — отличное решение для мощных вычислений и серьёзных задач. Благодаря 32 слотам под RDIMM DDR5 вы получите исключительную масштабируемость памяти для самых требовательных проектов. Проприетарный форм-фактор материнской платы внутри корпуса 2U позволит оптимизировать размещение компонентов и сэкономить место в серверной стойке. Надёжность работы обеспечивают два блока питания по 2700 Вт — можно не бояться перегрузок даже при полной загрузке системы. Встроенный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet поддержит быстрый обмен данными в корпоративной сети. Продуманная конструкция и внушительный запас по мощности делают эту серверную платформу настоящей находкой для дата-центров и быстрого роста IT-инфраструктуры.

Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
16
Развернуть
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 88 x 815
Масса
29.49
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Gigabyte с поддержкой двух процессоров на разъёме LGA 4677 — отличное решение для мощных вычислений и серьёзных задач. Благодаря 32 слотам под RDIMM DDR5 вы получите исключительную масштабируемость памяти для самых требовательных проектов. Проприетарный форм-фактор материнской платы внутри корпуса 2U позволит оптимизировать размещение компонентов и сэкономить место в серверной стойке. Надёжность работы обеспечивают два блока питания по 2700 Вт — можно не бояться перегрузок даже при полной загрузке системы. Встроенный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet поддержит быстрый обмен данными в корпоративной сети. Продуманная конструкция и внушительный запас по мощности делают эту серверную платформу настоящей находкой для дата-центров и быстрого роста IT-инфраструктуры.
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Отзывы


Серверная платформа Gigabyte R283-SF1-ABL 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS + 16x2.5" HS 2x1600W Redundant 6NR283SF1DR000ABL11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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