Top.Mail.Ru
Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U (90SF0451-M004E0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730119
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 44 x 800
Масса
13.81
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.27
Вес, кг.
17

Описание товара Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0

Представляем серверную платформу ASUS RS700A-E13-RS4U — высокоплотное решение для создания мощной и эффективной ИТ-инфраструктуры. Этот сервер в компактном корпусе высотой всего одну стандартную единицу (1U) идеально подходит для центров обработки данных, где на первом месте стоит экономия пространства без компромиссов в отношении вычислительной мощности и надёжности. В основе платформы лежат два процессорных разъёма SP5, поддерживающие современные чипы с тепловыделением до 400 ватт каждый. Высокая производительность процессоров дополняется передовой подсистемой памяти. Сервер оснащён двадцатью четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет устанавливать модули RDIMM объёмом до 128 гигабайт каждый. Таким образом, максимальный объём памяти может достигать впечатляющих 3072 гигабайт, а работа на частоте до 6400 мегагерц обеспечивает исключительную скорость отклика для самых требовательных рабочих нагрузок, будь то виртуализация, обработка больших данных или сложные аналитические задачи. Надёжность хранения информации обеспечивают четыре отсека для накопителей, поддерживающих как форм-фактор 2.5 дюйма, так и 3.5 дюйма, с интерфейсом SATA. Гибкая конфигурация хранилища дополняется наличием backplane-панели для удобного и организованного подключения дисков. Высокий уровень доступности системы гарантирует конфигурация с двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими премиальный сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это означает максимальное снижение потерь энергии и существенную экономию на электропитании в масштабах всего парка оборудования. Управление инфраструктурой становится простым и централизованным благодаря встроенному сетевому интерфейсу для удалённого управления по протоколу IPMI. Это позволяет специалистам контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от её местоположения. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и соответствие современным стандартам развёртывания программного обеспечения.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 44 x 800
Масса
13.81
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем серверную платформу ASUS RS700A-E13-RS4U — высокоплотное решение для создания мощной и эффективной ИТ-инфраструктуры. Этот сервер в компактном корпусе высотой всего одну стандартную единицу (1U) идеально подходит для центров обработки данных, где на первом месте стоит экономия пространства без компромиссов в отношении вычислительной мощности и надёжности. В основе платформы лежат два процессорных разъёма SP5, поддерживающие современные чипы с тепловыделением до 400 ватт каждый. Высокая производительность процессоров дополняется передовой подсистемой памяти. Сервер оснащён двадцатью четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет устанавливать модули RDIMM объёмом до 128 гигабайт каждый. Таким образом, максимальный объём памяти может достигать впечатляющих 3072 гигабайт, а работа на частоте до 6400 мегагерц обеспечивает исключительную скорость отклика для самых требовательных рабочих нагрузок, будь то виртуализация, обработка больших данных или сложные аналитические задачи. Надёжность хранения информации обеспечивают четыре отсека для накопителей, поддерживающих как форм-фактор 2.5 дюйма, так и 3.5 дюйма, с интерфейсом SATA. Гибкая конфигурация хранилища дополняется наличием backplane-панели для удобного и организованного подключения дисков. Высокий уровень доступности системы гарантирует конфигурация с двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими премиальный сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это означает максимальное снижение потерь энергии и существенную экономию на электропитании в масштабах всего парка оборудования. Управление инфраструктурой становится простым и централизованным благодаря встроенному сетевому интерфейсу для удалённого управления по протоколу IPMI. Это позволяет специалистам контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от её местоположения. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и соответствие современным стандартам развёртывания программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...