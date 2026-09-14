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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
494 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730118
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS12U 2U 2xSP5 DDR5x24 12x3.5" SAS/SATA/NVMe HS + 12x2.5" SAS/SATA/NVMe HS 2x2700W Redundant 90SF0441-M009J0
Серверная платформа Asus — это решение для серьёзных рабочих нагрузок. Компактный форм-фактор 2U позволяет установить её даже в ограниченном пространстве серверной стойки. Поддержка двух процессоров обеспечивает высокую производительность для многозадачных сценариев и масштабируемых сервисов. 24 слота RDIMM DDR5 открывают путь к максимальной производительности и впечатляющему объёму памяти. Два разъёма M.2 под быстрые SSD — для критически важных приложений и ускорения операций. Надёжные два блока питания по 2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантируют эффективную работу сервера и стабильное энергоснабжение даже при высоких нагрузках. Современный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet обеспечит быструю передачу данных внутри корпоративной сети.
Серверная платформа Asus — это решение для серьёзных рабочих нагрузок. Компактный форм-фактор 2U позволяет установить её даже в ограниченном пространстве серверной стойки. Поддержка двух процессоров обеспечивает высокую производительность для многозадачных сценариев и масштабируемых сервисов. 24 слота RDIMM DDR5 открывают путь к максимальной производительности и впечатляющему объёму памяти. Два разъёма M.2 под быстрые SSD — для критически важных приложений и ускорения операций. Надёжные два блока питания по 2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантируют эффективную работу сервера и стабильное энергоснабжение даже при высоких нагрузках. Современный сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet обеспечит быструю передачу данных внутри корпоративной сети.
Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS12U 2U 2xSP5 DDR5x24 12x3.5" SAS/SATA/NVMe HS + 12x2.5" SAS/SATA/NVMe HS 2x2700W Redundant 90SF0441-M009J0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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