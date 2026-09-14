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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
822 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730115
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24G 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF03T1-M000Y0
Серверная платформа Asus форм-фактора 2U — это про эффективность и масштабируемость. Оснащённая двумя процессорными разъёмами, она открывает простор для высокой производительности, позволяя реализовать ресурсоёмкие задачи и сложные вычисления. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы гарантирует идеальную совместимость всех компонентов. Сервер поддерживает 32 слота RDIMM DDR5 — этого хватит для построения настоящей вычислительной мощи и серьёзных нагрузок. Для быстрой организации хранилища предусмотрено 2 разъёма M.2. Блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium обеспечивает впечатляющую энергетическую эффективность и стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Решение, которое отлично подойдёт для корпоративных серверных парков и дата-центров.
Серверная платформа Asus форм-фактора 2U — это про эффективность и масштабируемость. Оснащённая двумя процессорными разъёмами, она открывает простор для высокой производительности, позволяя реализовать ресурсоёмкие задачи и сложные вычисления. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы гарантирует идеальную совместимость всех компонентов. Сервер поддерживает 32 слота RDIMM DDR5 — этого хватит для построения настоящей вычислительной мощи и серьёзных нагрузок. Для быстрой организации хранилища предусмотрено 2 разъёма M.2. Блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium обеспечивает впечатляющую энергетическую эффективность и стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Решение, которое отлично подойдёт для корпоративных серверных парков и дата-центров.
Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24G 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF03T1-M000Y0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24G 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF03T1-M000Y0