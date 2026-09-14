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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0

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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U (90SF02E1-M00MZ0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
578 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730114
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2600
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
20.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.6х0.38
Вес, кг.
27

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0

Серверная платформа Asus создана для серьёзных задач и высокой производительности. Она поддерживает установку сразу двух процессоров, что открывает широкие возможности для масштабирования вычислений. Система рассчитана на установку до 24 модулей памяти RDIMM DDR5 — вы сможете работать с внушительными объёмами данных без задержек. Форм-фактор 2U отлично подойдёт для современного серверного шкафа, позволяя экономить пространство в дата-центре. Благодаря двум разъёмам M.2 можно легко организовать быстрые системные или кэш-диски. Два независимых блока питания по 2600 Вт каждый с сертификацией 80 PLUS Titanium гарантируют энергоэффективную и надёжную работу, не давая сбоям шанса нарушить работу важнейших сервисов. Эта серверная платформа — настоящий костяк для любой корпоративной инфраструктуры.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2600
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
20.3
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus создана для серьёзных задач и высокой производительности. Она поддерживает установку сразу двух процессоров, что открывает широкие возможности для масштабирования вычислений. Система рассчитана на установку до 24 модулей памяти RDIMM DDR5 — вы сможете работать с внушительными объёмами данных без задержек. Форм-фактор 2U отлично подойдёт для современного серверного шкафа, позволяя экономить пространство в дата-центре. Благодаря двум разъёмам M.2 можно легко организовать быстрые системные или кэш-диски. Два независимых блока питания по 2600 Вт каждый с сертификацией 80 PLUS Titanium гарантируют энергоэффективную и надёжную работу, не давая сбоям шанса нарушить работу важнейших сервисов. Эта серверная платформа — настоящий костяк для любой корпоративной инфраструктуры.
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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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