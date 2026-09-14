Серверная платформа ASUS RS521A-E12-RS24U 2U 1xSP5 DDR5x24 16x2.5" NVMe HS + 8x2.5" SAS/SATA HS + 2x2.5" SATA HS 2x2000W Redundant 90SF03X1-M000R0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
318 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730110
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
19.14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.6х0.29
Вес, кг.
27
Описание товара Серверная платформа ASUS RS521A-E12-RS24U 2U 1xSP5 DDR5x24 16x2.5" NVMe HS + 8x2.5" SAS/SATA HS + 2x2.5" SATA HS 2x2000W Redundant 90SF03X1-M000R0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U — это масштабируемое решение для серьезных задач. Оснащена 24 слотами для оперативной памяти стандарта DDR5 RDIMM, что позволяет создать невероятно производительную конфигурацию под ресурсоёмкие проекты и базы данных. Предусмотрено два разъёма M.2 для быстрого хранения, а блок питания на 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует стабильную работу даже под максимальной нагрузкой. Поддержка двух процессоров и фирменный проприетарный форм-фактор материнской платы открывают широкие возможности для крупных корпоративных систем и центров обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
19.14
Страна производитель
Китай
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U — это масштабируемое решение для серьезных задач. Оснащена 24 слотами для оперативной памяти стандарта DDR5 RDIMM, что позволяет создать невероятно производительную конфигурацию под ресурсоёмкие проекты и базы данных. Предусмотрено два разъёма M.2 для быстрого хранения, а блок питания на 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует стабильную работу даже под максимальной нагрузкой. Поддержка двух процессоров и фирменный проприетарный форм-фактор материнской платы открывают широкие возможности для крупных корпоративных систем и центров обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа ASUS RS521A-E12-RS24U 2U 1xSP5 DDR5x24 16x2.5" NVMe HS + 8x2.5" SAS/SATA HS + 2x2.5" SATA HS 2x2000W Redundant 90SF03X1-M000R0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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