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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730109
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0
Серверная платформа Asus в компактном 1U форм-факторе — отличный выбор для тех, кто ценит экономию пространства без потери производительности. Поддержка двух процессоров и проприетарная материнская плата открывают возможности для профессиональных задач любой сложности. 24 слота под RDIMM DDR5 обеспечивают беспрецедентный объём оперативной памяти — идеально для ресурсоёмких приложений и виртуализации. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые твердотельные накопители там, где важна скорость отклика системы. Два блока питания и высочайший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium делают эту платформу надёжным и экономичным решением для современного дата-центра.
Серверная платформа Asus в компактном 1U форм-факторе — отличный выбор для тех, кто ценит экономию пространства без потери производительности. Поддержка двух процессоров и проприетарная материнская плата открывают возможности для профессиональных задач любой сложности. 24 слота под RDIMM DDR5 обеспечивают беспрецедентный объём оперативной памяти — идеально для ресурсоёмких приложений и виртуализации. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые твердотельные накопители там, где важна скорость отклика системы. Два блока питания и высочайший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium делают эту платформу надёжным и экономичным решением для современного дата-центра.
Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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