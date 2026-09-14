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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730108
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS4 1U 1xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000N0
Серверная платформа Asus форм-фактора 1U — идеальный выбор для эффективной работы в серверных стойках, когда важна экономия пространства и максимальная производительность. Два процессорных слота позволяют раскрыть потенциал многозадачности, а поддержка 24 слотов RDIMM DDR5 гарантирует быстрый отклик и впечатляющую масштабируемость для demanding задач. Наличие двух разъёмов M.2 обеспечивает гибкость в выборе и установке быстрых накопителей. Собственный форм-фактор материнской платы позволяет реализовать уникальные инженерные решения. Мощный блок питания 1600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium обещает минимальные потери энергии даже при высокой нагрузке. Это решение для тех, кто ищет энергоэффективность, компактность и профессиональный подход к организации серверной инфраструктуры.
Серверная платформа Asus форм-фактора 1U — идеальный выбор для эффективной работы в серверных стойках, когда важна экономия пространства и максимальная производительность. Два процессорных слота позволяют раскрыть потенциал многозадачности, а поддержка 24 слотов RDIMM DDR5 гарантирует быстрый отклик и впечатляющую масштабируемость для demanding задач. Наличие двух разъёмов M.2 обеспечивает гибкость в выборе и установке быстрых накопителей. Собственный форм-фактор материнской платы позволяет реализовать уникальные инженерные решения. Мощный блок питания 1600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium обещает минимальные потери энергии даже при высокой нагрузке. Это решение для тех, кто ищет энергоэффективность, компактность и профессиональный подход к организации серверной инфраструктуры.
Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS4 1U 1xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000N0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS4 1U 1xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000N0