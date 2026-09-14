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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
411 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730107
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS12U 1U 2xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M000M0
Серверная платформа Asus формата 1U объединяет в себе компактность и впечатляющую производительность. Благодаря 24 слотам для оперативной памяти стандарта DDR5 (RDIMM), вы сможете реализовать невероятные объёмы памяти для самых требовательных задач. Поддержка двух процессоров даёт системе большую вычислительную мощность для сложных рабочих нагрузок. Два разъёма M.2 обеспечат быстрый доступ к данным и расширение хранилища. Встроенный блок питания на 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность даже при пиковой нагрузке. Проприетарный форм-фактор материнской платы позволяет оптимально организовать внутреннее пространство и аппаратную интеграцию. Эта серверная платформа станет надёжной основой для масштабируемых проектов и высоконагруженных корпоративных систем.
Серверная платформа Asus формата 1U объединяет в себе компактность и впечатляющую производительность. Благодаря 24 слотам для оперативной памяти стандарта DDR5 (RDIMM), вы сможете реализовать невероятные объёмы памяти для самых требовательных задач. Поддержка двух процессоров даёт системе большую вычислительную мощность для сложных рабочих нагрузок. Два разъёма M.2 обеспечат быстрый доступ к данным и расширение хранилища. Встроенный блок питания на 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность даже при пиковой нагрузке. Проприетарный форм-фактор материнской платы позволяет оптимально организовать внутреннее пространство и аппаратную интеграцию. Эта серверная платформа станет надёжной основой для масштабируемых проектов и высоконагруженных корпоративных систем.
Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS12U 1U 2xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M000M0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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