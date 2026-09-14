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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730103
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M000N0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U создана для тех, кто ценит компактность и высочайшую производительность. Два процессорных слота открывают возможности для ресурсоёмких задач и масштабирования. Поддержка оперативной памяти RDIMM стандарта DDR5 с 24 слотами гарантирует молниеносную обработку данных и легкое расширение под любые нужды. Два разъёма M.2 предоставляют гибкость в выборе быстрых накопителей. Двойной блок питания и наличие сертификата 80 PLUS Titanium говорят об экономичности и надёжности в работе 24/7. Проприетарный форм-фактор материнской платы подчеркивает уникальность решений Asus для серверных центров.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U создана для тех, кто ценит компактность и высочайшую производительность. Два процессорных слота открывают возможности для ресурсоёмких задач и масштабирования. Поддержка оперативной памяти RDIMM стандарта DDR5 с 24 слотами гарантирует молниеносную обработку данных и легкое расширение под любые нужды. Два разъёма M.2 предоставляют гибкость в выборе быстрых накопителей. Двойной блок питания и наличие сертификата 80 PLUS Titanium говорят об экономичности и надёжности в работе 24/7. Проприетарный форм-фактор материнской платы подчеркивает уникальность решений Asus для серверных центров.
Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M000N0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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