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Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170

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Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U (90SF03S1-M00170)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
413 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730102
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 44 x 800
Масса
13.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.27
Вес, кг.
17

Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170

Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U — мощная основа для масштабных проектов и высоконагруженных задач. Два слота под процессоры и поддержка стандарта DDR5 с использованием RDIMM позволят собрать производительную систему с впечатляющей скоростью работы. Применение 32 слотов памяти даёт широкий простор для расширения — можно реализовать объём под самые требовательные нагрузки. Сертификат 80 PLUS Titanium и пара блоков питания по 2000 Вт — уверенность в надёжности и максимальной энергоэффективности, а дублирование источников питания обеспечивает стабильность даже в критических ситуациях. Два разъёма M.2 ускоряют работу с быстрыми накопителями. Сетевой интерфейс 2 x 10 Gigabit Ethernet открывает возможности для работы на пике скорости и минимальной задержки в корпоративных сетях.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 44 x 800
Масса
13.7
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U — мощная основа для масштабных проектов и высоконагруженных задач. Два слота под процессоры и поддержка стандарта DDR5 с использованием RDIMM позволят собрать производительную систему с впечатляющей скоростью работы. Применение 32 слотов памяти даёт широкий простор для расширения — можно реализовать объём под самые требовательные нагрузки. Сертификат 80 PLUS Titanium и пара блоков питания по 2000 Вт — уверенность в надёжности и максимальной энергоэффективности, а дублирование источников питания обеспечивает стабильность даже в критических ситуациях. Два разъёма M.2 ускоряют работу с быстрыми накопителями. Сетевой интерфейс 2 x 10 Gigabit Ethernet открывает возможности для работы на пике скорости и минимальной задержки в корпоративных сетях.
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Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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