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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
466 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730101
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M00270
Серверная платформа Asus формата 2U — это сочетание мощности и надёжности для серьёзных задач. Два блока питания по 2600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium означают стабильную работу и низкие потери энергии даже при высокой нагрузке. Поддержка двух процессоров обеспечивает значительный рост производительности — оптимально для ресурсоёмких приложений. Используйте быструю оперативную память стандарта DDR5 RDIMM для обработки больших объёмов данных без задержек. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы и два разъёма M.2 открывают гибкие возможности конфигурации. Производство в Китае гарантирует современный подход к оснащению и доступность продукта.
Серверная платформа Asus формата 2U — это сочетание мощности и надёжности для серьёзных задач. Два блока питания по 2600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium означают стабильную работу и низкие потери энергии даже при высокой нагрузке. Поддержка двух процессоров обеспечивает значительный рост производительности — оптимально для ресурсоёмких приложений. Используйте быструю оперативную память стандарта DDR5 RDIMM для обработки больших объёмов данных без задержек. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы и два разъёма M.2 открывают гибкие возможности конфигурации. Производство в Китае гарантирует современный подход к оснащению и доступность продукта.
Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M00270 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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