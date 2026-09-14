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Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 90SF03T1-M00100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 90SF03T1-M00100

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Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U (90SF03T1-M00100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
783 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730100
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
484 x 88 x 822
Масса
18.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.59х0.37
Вес, кг.
22

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 90SF03T1-M00100

Серверная платформа Asus — выбор для тех, кто ценит масштабируемость и энергоэффективность. Компактный форм-фактор 2U позволяет рационально использовать пространство в стойке, не теряя в функциональности. 32 слота памяти DDR5 RDIMM открывают внушительные возможности для ресурсоёмких задач, а два разъёма M.2 подойдут для сверхбыстрого хранилища. Поддержка установки двух процессоров облегчает работу с большими потоками данных и распределением нагрузки. Надёжный блок питания на 3200 Вт и сертификат 80 PLUS Titanium обеспечивают стабильность и экономию электроэнергии даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 90SF03T1-M00100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
484 x 88 x 822
Масса
18.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus — выбор для тех, кто ценит масштабируемость и энергоэффективность. Компактный форм-фактор 2U позволяет рационально использовать пространство в стойке, не теряя в функциональности. 32 слота памяти DDR5 RDIMM открывают внушительные возможности для ресурсоёмких задач, а два разъёма M.2 подойдут для сверхбыстрого хранилища. Поддержка установки двух процессоров облегчает работу с большими потоками данных и распределением нагрузки. Надёжный блок питания на 3200 Вт и сертификат 80 PLUS Titanium обеспечивают стабильность и экономию электроэнергии даже при высоких нагрузках.
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Отзывы


Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS24U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 90SF03T1-M00100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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