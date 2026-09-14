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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
4
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730098
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060
Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U идеально впишется в компактную серверную стойку, экономя место в дата-центре. Мощный блок питания на 450 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует высокую энергоэффективность, позволяя снижать расходы на электричество даже при интенсивной работе. Сервер рассчитан на установку двух процессоров, что обеспечивает увеличенную производительность и плавную обработку ресурсоёмких задач.
С поддержкой современной памяти DDR5 RDIMM и четырьмя слотами платформа готова к серьезным нагрузкам — работать с большими объёмами данных и сложными расчетами. Бонусом идут два слота M.2 для сверхбыстрого хранения. Один интерфейс 10 Gigabit Ethernet делает обмен данными стремительным и устойчивым. При массе 13,47 кг сервер остаётся достаточно лёгким для удобной установки и эксплуатации.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U идеально впишется в компактную серверную стойку, экономя место в дата-центре. Мощный блок питания на 450 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует высокую энергоэффективность, позволяя снижать расходы на электричество даже при интенсивной работе. Сервер рассчитан на установку двух процессоров, что обеспечивает увеличенную производительность и плавную обработку ресурсоёмких задач.
С поддержкой современной памяти DDR5 RDIMM и четырьмя слотами платформа готова к серьезным нагрузкам — работать с большими объёмами данных и сложными расчетами. Бонусом идут два слота M.2 для сверхбыстрого хранения. Один интерфейс 10 Gigabit Ethernet делает обмен данными стремительным и устойчивым. При массе 13,47 кг сервер остаётся достаточно лёгким для удобной установки и эксплуатации.
Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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