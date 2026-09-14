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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
352 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730093
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M004E0
Высокая производительность: на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon 5ого поколения достигается повышение производительности общего назначения на 21 % на ватт, что значительно улучшает логические выводы и обучение искусственного интеллекта.
Возможность масштабирования хранилища и возможности расширения: до 12 флэш-накопителей NVMe на передней панели и 4 слота PCIe 5.0 для увеличения пропускной способности и обновления системы.
Гибкая конструкция сетевого модуля: дополнительные два встроенных модуля локальной сети 10 Гбит/с или четыре модуля LAN 1 Гбит/с и модуль OCP 3.0 со слотом PCIe 5.0 на задней панели для более быстрого подключения.
Усовершенствованное решение для воздушного охлаждения: включает радиатор с улучшенным объемным воздушным охлаждением (EVAC) для процессоров с более высоким TDP.
Улучшенное управление ИТ-инфраструктурой: дистанционное управление ASUS ASMB11-iKVM с ASPEED AST2600, программное обеспечение для управления ИТ-инфраструктурой ASUS Control Center и решение Root-of-Trust на аппаратном уровне.
Готовность к рабочим нагрузкам AI и HPC: поддержка 1 двуслотового графического процессора, включая серию Intel Data Center GPU Flex и NVIDIA A100.
Высокая производительность: на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon 5ого поколения достигается повышение производительности общего назначения на 21 % на ватт, что значительно улучшает логические выводы и обучение искусственного интеллекта.
Возможность масштабирования хранилища и возможности расширения: до 12 флэш-накопителей NVMe на передней панели и 4 слота PCIe 5.0 для увеличения пропускной способности и обновления системы.
Гибкая конструкция сетевого модуля: дополнительные два встроенных модуля локальной сети 10 Гбит/с или четыре модуля LAN 1 Гбит/с и модуль OCP 3.0 со слотом PCIe 5.0 на задней панели для более быстрого подключения.
Усовершенствованное решение для воздушного охлаждения: включает радиатор с улучшенным объемным воздушным охлаждением (EVAC) для процессоров с более высоким TDP.
Улучшенное управление ИТ-инфраструктурой: дистанционное управление ASUS ASMB11-iKVM с ASPEED AST2600, программное обеспечение для управления ИТ-инфраструктурой ASUS Control Center и решение Root-of-Trust на аппаратном уровне.
Готовность к рабочим нагрузкам AI и HPC: поддержка 1 двуслотового графического процессора, включая серию Intel Data Center GPU Flex и NVIDIA A100.
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M004E0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M004E0