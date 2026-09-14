Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS12U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00160

Представляем серверную платформу ASUS RS700-E12-RS12U — высокоплотное и производительное решение, созданное для решения самых требовательных задач современного центра обработки данных. Благодаря компактному корпусу высотой всего одну стандартную единицу, это оборудование оптимально использует пространство стойки, не поступаясь выдающейся вычислительной мощью и богатыми возможностями хранения данных. В основе платформы лежит архитектура с двумя вычислительными сокетами LGA 4710, что открывает возможность установки двух современных процессоров, обеспечивающих высочайший уровень производительности для виртуализации, баз данных и анализа больших данных. Чипсет, интегрированный непосредственно в процессор, способствует оптимизации энергопотребления и снижению задержек. Система памяти следующего поколения поддерживает стандарт DDR5 с частотой до 6400 МГц, что значительно повышает пропускную способность по сравнению с предыдущими поколениями. Конфигурация из 32 слотов для модулей памяти формата RDIMM позволяет развернуть до 4096 гигабайт оперативной памяти, что критически важно для работы с ресурсоемкими приложениями и огромными объемами информации. Особое внимание было уделено организации подсистемы хранения. Платформа предлагает впечатляющую гибкость, поддерживая установку до двенадцати накопителей с форм-фактором 2,5 дюйма и интерфейсом U.2, что идеально подходит для создания высокоскоростного массива на основе твердотельных накопителей NVMe. Дополнительно предусмотрено два разъема M.2 размера 2280 с интерфейсом PCI-E, которые можно эффективно использовать для установки операционной системы, кэширования или размещения критически важных приложений, обеспечивая им максимальную скорость отклика. Надежность и бесперебойность работы являются ключевыми преимуществами данной модели. Сервер оснащен двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, что гарантирует стабильное электропитание даже в случае выхода из строя одного из них. Такая конфигурация обеспечивает высочайший уровень отказоустойчивости для критически важных бизнес-процессов. Для удобства удаленного управления и мониторинга предусмотрен выделенный сетевой интерфейс управления. Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS12U — это сбалансированное и надежное решение, которое сочетает в себе передовые технологии, масштабируемость и отказоустойчивость. Она станет идеальным фундаментом для построения современной ИТ-инфраструктуры, готовой к высоким нагрузкам и будущему росту, обеспечивая бизнес необходимой вычислительной мощью и скоростью доступа к данным.