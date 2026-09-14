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Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480)

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Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730080
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
71x108x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
210

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480)

Беспроводная мышь Logitech Lift Vertical Ergonomic — вертикальная модель с сенсором 4000 dpi для точного управления и снижения нагрузки на кисть при длительной работе. Подключение без проводов обеспечивает стабильную связь, а 6 кнопок позволяют удобно управлять задачами. Бело-серый корпус и эргономичная форма ориентированы на комфорт при ежедневном использовании.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
71x108x70
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Logitech Lift Vertical Ergonomic — вертикальная модель с сенсором 4000 dpi для точного управления и снижения нагрузки на кисть при длительной работе. Подключение без проводов обеспечивает стабильную связь, а 6 кнопок позволяют удобно управлять задачами. Бело-серый корпус и эргономичная форма ориентированы на комфорт при ежедневном использовании.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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