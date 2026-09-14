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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015)

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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) - фото 1
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Длина шины, дюйм
5.91
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) - фото 1
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730055
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Объем масляного бака
60
Длина шины, дюйм
5.91
Длина шины, см
15
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х12
Вес, кг.
2.23

Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015)

Электропила ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для работы в саду или на даче. Эта аккумуляторная цепная электропила обеспечивается передовыми технологиями, включая мощный бесщеточный двигатель, который гарантирует длительный срок службы и стабильную производительность. Работая от аккумулятора с напряжением 20 В, электропила имеет удобную функцию плавного пуска, что позволяет избежать рывков и обеспечивает комфортное управление. Продольное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и маневренности, облегчая работу даже в труднодоступных местах. Эта модель оснащена цепью с шириной паза 1,1 мм и обеспечивает скорость вращения цепи до 8,2 метров в секунду, что позволяет быстро и эффективно справляться с распилкой древесины. Длина шины составляет 15 см (5,91 дюйма), с шагом цепи в 0,3 дюйма, что делает данную модель компактной и маневренной, но при этом производительной. Наличие тормоза цепи является важной функцией безопасности, обеспечивая быстроту остановки цепи в случае необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что позволяет поддерживать оптимальную смазку цепи во время работы. Электропила питается от современного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки и без снижения мощности. Эта электропила ЗУБР является идеальным выбором для тех, кто ищет удобный, безопасный и надежный инструмент для дома и сада.



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Отзывы о товаре Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Объем масляного бака
60
Длина шины, дюйм
5.91
Длина шины, см
15
Развернуть
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для работы в саду или на даче. Эта аккумуляторная цепная электропила обеспечивается передовыми технологиями, включая мощный бесщеточный двигатель, который гарантирует длительный срок службы и стабильную производительность. Работая от аккумулятора с напряжением 20 В, электропила имеет удобную функцию плавного пуска, что позволяет избежать рывков и обеспечивает комфортное управление. Продольное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и маневренности, облегчая работу даже в труднодоступных местах. Эта модель оснащена цепью с шириной паза 1,1 мм и обеспечивает скорость вращения цепи до 8,2 метров в секунду, что позволяет быстро и эффективно справляться с распилкой древесины. Длина шины составляет 15 см (5,91 дюйма), с шагом цепи в 0,3 дюйма, что делает данную модель компактной и маневренной, но при этом производительной. Наличие тормоза цепи является важной функцией безопасности, обеспечивая быстроту остановки цепи в случае необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что позволяет поддерживать оптимальную смазку цепи во время работы. Электропила питается от современного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки и без снижения мощности. Эта электропила ЗУБР является идеальным выбором для тех, кто ищет удобный, безопасный и надежный инструмент для дома и сада.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015) - купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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