Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010)
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Характеристики
Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010)
Электропила ЗУБР представляет собой инновативное решение для задач, требующих мобильности и эффективности. Эта цепная аккумуляторная электропила разработана для пользователей, которым важны мощность, компактность и удобство использования. Углубляясь в технические детали, следует отметить, что инструмент оснащён высокопроизводительным продольным двигателем, обеспечивающим скорость вращения цепи до 7 м/с. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора с напряжением 20 В, что обеспечивает достаточную автономность работы и минимизирует привязку к источникам электросети. Шина длиной 10 см (или 3,94 дюйма) делает эту модель идеальной для выполнения точных и мелких работ в домашнем хозяйстве или на даче. Ширина паза составляет 1,1 мм, а шаг цепи — 0,3 дюйма, что свидетельствует о высокой точности распила. Безопасность эксплуатации электропилы обеспечивается наличием цепного тормоза, который позволяет мгновенно остановить пилу в случае необходимости. Объем масляного бака на 50 мл позволяет обеспечить стабильную подачу масла для смазки цепи, значительно увеличивая её срок службы и улучшая общую производительность инструмента. Хотя в данной модели отсутствует функция плавного пуска, продольное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс, облегчая работу и снижая усталость пользователя. Электропила ЗУБР — это надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и легкость в обращении.
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