Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый
Этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит комфорт и мобильность — он легко помещается в сумке и не утруждает в дороге. Высокое разрешение 1920x1200 делает картинку чёткой, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение всех деталей. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быстрый отклик даже при работе с тяжёлыми задачами и многозадачности. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы, а Windows 11 Pro открывает доступ к дополнительным возможностям для работы и творчества. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать вечером и ночью, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для бизнес-приложений и повседневных задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый