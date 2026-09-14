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Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см

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Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 1
Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 2
Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 3
Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
  • Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729999
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
56 х 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 51 x 9.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
13

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см

Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
56 х 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 51 x 9.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest СН 1211 К82/4 газовые конфорки переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 59x51 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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