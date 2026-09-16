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Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3)

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Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 1
Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 2
Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
36
Посадочный диаметр колеса, мм
16
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 1
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 2
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3)
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
36
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Высота, см
0
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3)

Колесо ЗУБР 39955-3, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39962, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 16 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
36
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Высота, см
0
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо ЗУБР 39955-3, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39962, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 16 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое ЗУБР КП-3, 3.25? х 360 мм, для тачки (арт. 39962), (39955-3) - по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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