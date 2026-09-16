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Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)

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Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 1
Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 2
Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 3
Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 1
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 2
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 3
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х7
Вес, кг.
2

Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)

Колесо ЗУБР 39955-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39950 и 39952, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 25,4 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо ЗУБР 39955-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39950 и 39952, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 25,4 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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