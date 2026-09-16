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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)

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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 1
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 2
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 3
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 4
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 1
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 2
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 3
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 4
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х9
Вес, кг.
1.64

Описание товара Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)

Садовая тачка ЗУБР – надежный и практичный помощник для вашего сада и огорода. Эта модель оснащена колесом диаметром 350 мм, обеспечивающим отличную проходимость и маневренность даже на сложных поверхностях. Ширина тачки составляет 35 см, что делает ее компактной и удобной в использовании в узких пространствах. Корпус тачки выполнен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Полностью разработанная в Китае, эта тачка несет в себе качество и инновации, ставшие визитной карточкой бренда ЗУБР. Особое внимание стоит уделить полиуретановому бескамерному колесу, которое обеспечивает легкость хода и отсутствие необходимости контроля давления в шинах. Посадочный диаметр колеса равен 16 мм, что делает его совместимым с большинством типов осей и обеспечивающим легкую замену или модификацию при необходимости. Вес тачки составляет всего 1,64 кг, что делает ее легкой и удобной для транспортировки и использования. Она станет вашим надежным помощником в садовых работах, обеспечивая комфорт и эффективность при переноске грузов.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая тачка ЗУБР – надежный и практичный помощник для вашего сада и огорода. Эта модель оснащена колесом диаметром 350 мм, обеспечивающим отличную проходимость и маневренность даже на сложных поверхностях. Ширина тачки составляет 35 см, что делает ее компактной и удобной в использовании в узких пространствах. Корпус тачки выполнен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Полностью разработанная в Китае, эта тачка несет в себе качество и инновации, ставшие визитной карточкой бренда ЗУБР. Особое внимание стоит уделить полиуретановому бескамерному колесу, которое обеспечивает легкость хода и отсутствие необходимости контроля давления в шинах. Посадочный диаметр колеса равен 16 мм, что делает его совместимым с большинством типов осей и обеспечивающим легкую замену или модификацию при необходимости. Вес тачки составляет всего 1,64 кг, что делает ее легкой и удобной для транспортировки и использования. Она станет вашим надежным помощником в садовых работах, обеспечивая комфорт и эффективность при переноске грузов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1) - купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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