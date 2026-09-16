Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)
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Характеристики
Описание товара Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)
Садовая тачка ЗУБР – надежный и практичный помощник для вашего сада и огорода. Эта модель оснащена колесом диаметром 350 мм, обеспечивающим отличную проходимость и маневренность даже на сложных поверхностях. Ширина тачки составляет 35 см, что делает ее компактной и удобной в использовании в узких пространствах. Корпус тачки выполнен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Полностью разработанная в Китае, эта тачка несет в себе качество и инновации, ставшие визитной карточкой бренда ЗУБР. Особое внимание стоит уделить полиуретановому бескамерному колесу, которое обеспечивает легкость хода и отсутствие необходимости контроля давления в шинах. Посадочный диаметр колеса равен 16 мм, что делает его совместимым с большинством типов осей и обеспечивающим легкую замену или модификацию при необходимости. Вес тачки составляет всего 1,64 кг, что делает ее легкой и удобной для транспортировки и использования. Она станет вашим надежным помощником в садовых работах, обеспечивая комфорт и эффективность при переноске грузов.
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Отзывы о товаре Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-1, 3.25? х 350 мм, для тачек (арт. 39901, 39976), Профессионал (39912-1)