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Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2)

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Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 1
Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 2
Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 3
Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 4
Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 1
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 2
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 3
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 4
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2)

Колесо СИБИН 39910-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39904, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 16 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо СИБИН 39910-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39904, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 16 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое СИБИН СК-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39904, 39996), (39910-2) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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